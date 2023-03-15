В Калининграде на фасаде музейного корпуса нарисуют огромный портрет Крузенштерна

. Фото: Музей мирового океана

Мурал украсит Главный корпус музея Мирового океана на Набережной исторического флота. Граффити появиться на стене музейного здания благодаря проекту, который реализуется при поддержке Русского географического общества. Об этом сообщает пресс-слжуба музея.

Работы начнутся в последней декаде марта, открытие планируется к Дню рождения Музея Мирового океана, которое отмечается 12 апреля.

Граффити представит портрет Ивана Крузенштерна – русского мореплавателя, возглавившего в 1803-1806 гг. первое русское кругосветное плавание, а также изображение барка, который носит имя знаменитого моряка.

Работать над полотном будут калининградские художники.

- Уверены, что новый мурал станет украшением и набережной музея, и всего города, - сказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.