В Калининграде кардиохирурги спасли 11-летнего ребенка, заменив клапан сердца

Специалисты боролись за жизнь ребенка четыре часа. Фото: ФЦВМТ

В начале февраля подросток попал в детский инфекционный стационар с высокой температурой, выраженной слабостью и головными болями. Понадобилась экстренная госпитализация: врачи диагностировали инфекционный эндокардит - воспаление внутренней оболочки сердца. Из стационара Кирилла в тяжелом состоянии перевели в Федеральный Центр высоких медицинских технологий Калининграда.

- Дополнительное обследование показало, что инфекция поразила митральный клапан сердца, он не справлялся со своей работой, - рассказал профессор Юрий Шнейдер. - В этой ситуации спасти сердце можно было, только заменив клапан на искусственный. Взрослым пациентам проводим такие вмешательства почти ежедневно. Но у детей другая анатомия, другие ограничения, другие размеры сердца и клапанов.

Как сообщается в официальной группе регионального Центра во «ВКонтакте», специалисты боролись за жизнь ребенка четыре часа. Операция проводилась на открытом сердце. Кардиохирургам удалось установить подростку «взрослый» механический протез. Вот уже больше месяца после операции мальчик находился в Центре – восстановительный период после инфекционного эндокардита длительный.

- Для нас диагноз прозвучал как гром среди ясного неба, - говорит мама мальчика. – У сына никогда не было серьезных проблем со здоровьем, занимался спортом, даже простудой крайне редко болел. А тут вдруг инфекция - и осложнения на сердце.

Инфекционный эндокардит – это тяжелое системное заболевание, которое, при отсутствии или несвоевременном лечении, приводит к летальному исходу. У детей и подростков оно встречается крайне редко: по оценкам специалистов, в год на 1 млн. детей регистрируется 3-4 случая. Основным методом лечения является медикаментозная терапия. Но иногда антибиотики не помогают, а стремительный характер развития заболевания разрушает структуры сердца и приводит к массированному распространению инфекции по всему организму.