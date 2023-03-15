В Калининграде на ремонт подъездов в исторических домах выделили 20 млн рублей

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В 2023 году Фонд капремонта Калининградской обалси запланировал провести ремонт подъездов в 13 исторических домах: в Калининграде и поселке Железнодорожном. Общая стоимость работ - порядка 20 млн руб.

Как рассказали в Фонде, в ходе работ ориентируются на архивные материалы, фотографии и каталоги.

«В доме на Октябрьской, 3 в Калининграде под слоем штукатурки обнаружили историческую плитку. В свободные ниши были вмонтировали керамические изразцы с ручной росписью. А на Больничном переулке, 13 в Железнодорожном выполнили трафарет по историческим эскизам», - рассказали в Фонде капремонта.

Отметим, что теперь можно проводить ремонт подъездов за счет средств из областного бюджета – это законодательно закрепили в 2022 году. Власти решили начать именно с исторических домов.

В следующем году эти работы будут продолжены. Как отметили в Фонде капремонта, уже идет подготовка перечня объектов, а также расчет стоимости работ.