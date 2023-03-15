На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 15 марта

В Калининграде в среду, 15 марта, запланированы отключения света и воды на нескольких улицах. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения.

До 13:00 без электричества останутся дома и социальные учреждения по следующим адресам:

ул. Закавказская, 24-28, 33, 37, 39,

ул. Лесопарковая, 41А, Б, 43-57, 46-56,

пер. Каштановый, 3, 4, 5, 8, 9, 10,

пр-кт Мира, 101, 132А,

пер. Нахимова, 4, 3-11, 10, 12, 15,

ул. Чапаева, 34, 35, 40, 41, 45,

ул. Энгельса 23, 28-56, 30А, 45, 51 (котельная), 52А, 53-59, 61/1, 61/2, 63- 77

ул. Яблоневая аллея, 21, 25-29, 28-50, 42А,

ул. Бассейная, 40 (СОШ № 21), 42, 44,

До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Аллея смелых, 111-127, 152А (котельная), 154,

ул. Ген. Павлова, 2-10, 20,

б-р Солнечный, 18, 18А, 20,

ул. Карташева, 8А, 42А, 46А-Ж,

ш. Балтийское, 98, 102, 104, 106А, 108, 112,

ул. Карташева, 86,

ул. В. Дубинина, 10-20, 15, 19 -33, 24 (дом сестринского ухода), 35,

ул. Серж. Мишина 7-23, 10-30, 14А, 15А, 16А, 17А, 18А, 22А, 23А, 24 (котельная), 25А,

ул. Тенистая аллея 22Г, 26, 31, 31А, 37Б, 39, 39Б,

ул. Тихоненко 1-31, 1А, 4-24, 8А,

пр-кт Победы 70-78, 72А, 101, 103, 105 (котельная), 107 (котельная), 109, 111, 117-127,

пер. Ремонтный, 9,

ул. Харьковская, 22-30, 57-81, 83

пр-кт Победы 1 (парк К и О «Центральный),

ул. Жуковского, 20,

ул. Колесная, 6, 16, 17, 20-22,

ул. Серж. Мишина, 32, 32А, 35, 35А, 38, 38А, 40,

ул. Тихоненко, 17, 17А,

ул. Цирковая, 1, 1А, 3, 4-22, 7-19, 8А, 10А, 12А.

По данным пресс-службы мэрии Калининграда, в связи с отключением электроснабжения сегодня до 13:00 не работает светофор на перекрестке Комсомольской и Чекистов. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.

Также «Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.

До 15:00 без холодной воды будут потребители на ул. Дзержинского, 27. До 18:00 холодную воду отключили на ул. Марш. Баграмяна, 36, на ул. Ген. Буткова, 2 (детская стоматологическая поликлиника).

«Калининградтеплосеть» сегодня проводит ремонтные работы на тепловых сетях в Ленинградском районе. На время проведения этих работ – до 17:00 отключено отопление и горячая вода по следующим адресам:

ул. А. Невского, 1-5, 11-15, 19-27, 31-51, 43А,

ул. Береговая, 6-16, 40,

ул. Курортная, 2-4, 4А,

ул. Линейная, 3-7, 4-6,

ул. Потемкина 2-14, 14А, 9-13, 18.