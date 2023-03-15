На ребенка в Гурьевске напала собака, возбуждено уголовное дело

На владельца собаки, напавшей на ребенка в Гурьеевске, возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 7 ноября 2022 года. Женщина с 10-летней дочерью и сыном в возрасте 1 год и 10 месяцев приехала в гости к родственнице, которая держит двух стаффордширских терьеров.

«Питомцы находились в отдельной комнате за закрытой дверью, однако девочка их выпустила. Один из терьеров набросился на малыша и стал его кусать, пока взрослые не отогнали животное», - рассказали в полиции.

Ребенка госпитализировали с множественными укушенными ранами и переломами правой ноги.

Теперь хозяйке собак грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.