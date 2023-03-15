В каких поселках Калининградской области в этом году установят детские площадки

В Калининградской области продолжает работать программа конкретных дел. В частности, в этом году акцент сделан на детских площадках.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году их, благодаря дополнительному отбору, планируют установить еще в 13 местах:
в поселках Ново-Московском и Владимирово Багратионовского округа;
в Гурьевске на Строительной, 27,
в Высоком – на Солнечной;
в Пионерском – на улице Рабочей у дома № 6,
в Рыбном – на Прибрежной и Липовой аллее;
в поселке Славянское Полесского округа – в переулке Садовом у дома № 4 и в Сосновке – вблизи школы;
в поселках Шевченко и Ровном Правдинского округа;
в Светлом – на Портовой, 4;
в Черняховске – возле парка Фриды Юнг;
в Синявино Янтарного округа.
Напомним, всего на все виды работ из областного бюджета выделено 454 миллиона рублей по итогам первого отбора на реализацию программы в 2023 году. В октябре деньги распределили между 21 муниципалитетом на 208 мероприятий, сумма составила 336,5 миллиона рублей.