В каких поселках Калининградской области в этом году установят детские площадки

В Калининградской области продолжает работать программа конкретных дел. В частности, в этом году акцент сделан на детских площадках.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году их, благодаря дополнительному отбору, планируют установить еще в 13 местах:

в поселках Ново-Московском и Владимирово Багратионовского округа;

в Гурьевске на Строительной, 27,

в Высоком – на Солнечной;

в Пионерском – на улице Рабочей у дома № 6,

в Рыбном – на Прибрежной и Липовой аллее;

в поселке Славянское Полесского округа – в переулке Садовом у дома № 4 и в Сосновке – вблизи школы;

в поселках Шевченко и Ровном Правдинского округа;

в Светлом – на Портовой, 4;

в Черняховске – возле парка Фриды Юнг;

в Синявино Янтарного округа.

Напомним, всего на все виды работ из областного бюджета выделено 454 миллиона рублей по итогам первого отбора на реализацию программы в 2023 году. В октябре деньги распределили между 21 муниципалитетом на 208 мероприятий, сумма составила 336,5 миллиона рублей.