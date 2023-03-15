Пенсионерка из Балтийска перевела мошенникам 14 миллионов рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жертвой одного из самых крупных в истории области случаев мошенничества стала 77-летняя жительница Балтийска. Все началось с того, что злоумышленники стали звонить пенсионерке, представляясь сотрудниками следственных органов. Они сообщили, что на нее заведено уголовное дело о государственной измене - якобы старушка переводила деньги в помощь вооруженным силам Украины.

После того как запуганная пенсионерка согласилась сотрудничать со «следствием», ей позвонили люди, которые представились как «сотрудники департамента Центробанка России по борьбе с мошенническими действиями». Мошенники попросили жертву перевести накопления на «резервный счет Центробанка» - якобы для того, чтобы вычислить лицо, которое от ее имени переводит средства на Украину. Пенсионерка согласилась и в течение двух недель через банкомат перевела аферистам 14 миллионов рублей.

Как сообщает администрация Балтийска, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».