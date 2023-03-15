Власти опровергли информацию об отмене в Калининградской области брони на время частичной мобилизации

На самом деле такого документа не существует.

Информация появилась в среду, 15 марта, в комментариях сразу на нескольких популярных ресурсах, включая телеграм-каналы калининградских СМИ. Подписчики стали распространять фото документа, который выглядит как приказ военного комиссара Калининградской области Юрия Бойченко. Судя по тексту, с 3 апреля 2023 года в нашем регионе якобы должны утратить силу все отсрочки от призыва, оформленные по формам 4 и 10. То есть, проще говоря, - вся бронь на время частичной мобилизации. На документе стоит печать и подпись возле фамилии комиссара.

В пресс-службе правительства Калининградской области заявили, что информация не соответствует действительности.

- Отработали [вопрос] с военкоматом. Такого документа не существует - это фейк, - сообщил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.