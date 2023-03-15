От +15 и выше: на Калининград надвигается аномальное потепление

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Судя по всему, нынешнее потепление будет даже сильнее, чем прогнозировалось. Таким мнением поделились авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

- Установление ядра Азорского антициклона над юго-восточной частью Европы вызовет юго-западный перенос теплых воздушных масс, благодаря чему большая часть Европы окажется в зоне сильной положительной температурной аномалии, - отмечают метеорологи. - Начиная с выходных и начала следующей недели температура воздуха в регионе может подниматься до отметок в +10...+15 градусов (возможно - и выше). В данный момент прогноз является ориентировочным и отражает общую динамику изменения синоптической обстановки.

Отметим, что официальные прогнозы пока содержат более скромные цифры. Так, Гидрометцентр России оценивает максимальные температуры в Калининграде на уровне +11 градусов.