Жители Калининградской области получат субсидию на газификацию частных домов

Право получить разовую субсидию на газификацию имеют участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны или члены семей указанных категорий граждан в случае их смерти. Также, как сообщает пресс-служба областного правительства, субсидия доступна одному из родителей в многодетной семье, семьям и одиноко проживающему человеку со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

Размер господдержки – до 100 тысяч рублей. Средства перечисляются газораспределительной организации, с которой гражданин заключил договор.

Если сумма платы по договору технологического присоединения превышает предельный размер субсидии, разницу нужно будет оплатить за свой счет. Но при этом также можно обратиться за компенсацией расходов на газификацию. Эта мера действует с 2023 года, ее сумма – до 113 400 рублей. Если человек желает воспользоваться и субсидией, и компенсацией, общий размер господдержки составит не более 113 400 рублей. Таким образом, житель региона может воспользоваться двумя способами поддержки при газификации: получить субсидию, средства которой будут направлены газораспределительной организации в соответствии с договором ТП, потом самостоятельно оплатить разницу и/или приобрести необходимое газовое оборудование и в течение шести месяцев после подключения частного дома к сети обратиться за компенсацией.

Заявление и необходимые документы необходимо подавать в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. Подробная информация доступна на «открытой линии» правительства Калининградской области: 8 (800) 201-39-00 (добавочный 3).