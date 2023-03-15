В Черняховске пытались угнать грузовик с территории мебельной фабрики

В Черняховске по горячим следам задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на территории мебельной фабрики на улице Ленинградской. Злоумышленник проник в грузовик ГАЗ и попытался выехать за территорию предприятия, однако ворота были заперты.

Сотрудники ГИБДД заблокировали грузовик, однако угонщик сумел перебраться за забор и попытался скрыться в жилом массиве. После непродолжительных поисков полицейские задержали правонарушителя – ранее не судимого 37-летнего жителя Славского района.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».