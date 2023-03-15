Истребители Балтфлота провели учебный бой с авиацией условного противника

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошло учение по летной подготовке пилотов истребителей Су-27. В нем приняли участие 10 самолетов из состава морской авиации.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, по замыслу учения звенья дежурных самолетов Су-27 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу России. В роли противника выступили самолеты Су-30СМ из состава смешанного авиационного полка морской авиации флота.

Помимо уничтожения противника пилоты истребителей отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями флота, вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.