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НовостиОбщество15 марта 2023 15:05

Калининградка потратила с найденной карты 11 тысяч рублей

Злоумышленницу объявили в розыск
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск женщину, подозреваемую в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленница (на фото) нашла утерянную карту и с 12 по 13 марта совершала по ней различные покупки, всего на 11 тысяч рублей.

Если вы располагаете информацией о личности подозреваемой и ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 8-999-255-32-34.