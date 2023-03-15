Коронавирус за сутки выявили в 16 городах Калининградской области

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 137 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 56 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 5,
Гурьевский городской округ - 6,
Гусевский городской округ – 12,
Светловский городской округ – 10,
Зеленоградский городской округ – 6,
Светлогорский городской округ – 4,
Краснознаменский городской округ – 4,
Советский городской округ - 7,
Черняховский городской округ – 10,
Неманский городской округ – 3.