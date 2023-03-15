Каратисты из Калининграда завоевали три медали первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошли сдвоенные соревнования национального класса в честь полувекового юбилея отечественного киокусинкай. В них приняли участие почти 800 представителей 44 регионов России.

В зачете первенства страны за медали и кубки сразились 577 человек, в том числе семеро представителей Федерации киокунскай России (IFK) из Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, область успешно представили воспитанники Михаила Полюховича из клуба «Варяг» и объединенной спортивно-технической школы регионального отделения ДОСААФ. В массовых весовых категориях трое калининградских бойцов завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

Уникального результата добился Егор Вакарчук, став семикратным победителем первенств России. Среди 20 старших юношей в возрасте не более 17 лет и весом до 60 килограммов талантливый боец выиграл все четыре поединка, причем в финале одержал победу всего за 40 секунд после стартового свистка.

В этой же возрастной категории Никита Коробицын выиграл первенство страны в третий раз, победив в трех встречах весовой категории до 55 килограммов. В финале ему хватило для выигрыша всего 20 секунд.

Ирина Аллаярова среди сверстниц не старше 17 лет выиграла три поединка из четырех, в том числе сложную встречу за бронзовую награду в весовой категории до 60 килограммов.