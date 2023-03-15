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НовостиОбщество15 марта 2023 15:21

Калининградец зарезал собутыльника и украл его карту

Злоумышленник задержан и помещен в СИЗО
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Тело 53-летнего жителя поселка Прибрежного обнаружили в его квартире на улице Заводской 4 марта. По предварительным данным полиции, причиной для убийства стал случайный конфликт между собутыльниками.

В ходе ссоры 43-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил приятеля, нанеся ему смертельное ранение. Забрав с собой банковскую карту потерпевшего, мужчина скрылся.

Задержали злоумышленника в поселке Ушаково. Сейчас он находится в СИЗО.