Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для бронирования апартаментов весной

Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру выяснил самые популярные направления весны для бронирования апартаментов на длительный период.

На первом месте по традиции оказался Сочи с 30% от всех длительных бронирований весны, на втором - Санкт Петербург, а на третьем - Кисловодск (13% и 9% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для длительного бронирования апартаментов весной:

1. Сочи, Краснодарский край 2703 р. / 10 ночей

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область 3202 р. / 10 ночей

3. Кисловодск, Ставропольский край 2730 р. / 10 ночей

4. Анапа, Краснодарский край 2055 р. / 14 ночей

5. Пятигорск, Ставропольский край 2280 р. / 10 ночей

6. Москва, Московская область 3518 р. / 10 ночей

7. Калининград, Калининградская область 2154 р. / 9 ночей

8. Ялта, Крым 3571 р. / 11 ночей

9. Ессентуки, Ставропольский край 2121 р. / 11 ночей

10. Красная Поляна, Краснодарский край 5906 р. / 8 ночей