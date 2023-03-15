Приставы проведут консультации для семей мобилизованных калининградцев

Региональное управление Службы судебных приставов проведет в четверг, 16 марта, личный прием для оказания адресной консультативной помощи членам семей мобилизованных жителей Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Калининграде консультацию можно получить с 9.00 до 18.00 в аппарате управления на проспекте Мира, 5-7, и во всех структурных подразделениях, действующих в районных центрах области.

В Багратионовске, Гвардейске, Гурьевске, Гусеве и Советске прием будет организован в зданиях районных администраций.

В пресс-службе УФССП напоминают, что для мобилизованных граждан, военнослужащих и их родственников действует горячая линия. По телефону 8 (4012) 53-93-96 калининградские приставы отвечают на вопросы в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 13.50.