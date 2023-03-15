19-летняя калининградка получила 4 года за сбыт наркотиков через «закладки»

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19-летнюю жительницу Калининграда отправили в колонию за сбыт наркотиков через “закладки”. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Молодая горожанка получала наркотики по почте, часть из них она помещала в тайники. Задания она получала от «регионального куратора».

Задержали злоумышленницу в апреле 2022 года после получения очередной посылки с наркотиками.

Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.