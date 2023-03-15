В Калининграде пенсионерка ударила топором внучку соседки из-за квартиры

В Калининграде спор из-за жилья закончился травмами и уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Беговой из-за спора двух собственниц жилья. 76-летняя пенсионерка, которая владеет половиной жилья, в очередной раз поссорилась с 33-летней внучкой своей соседки и взяла в руки топор.

Сначала она угрожала расправой своей оппонентке, а затем ударила по пальцам левой руки, сломав палец. Потерпевшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».