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НовостиОбщество15 марта 2023 17:03

Двое калининградцев получили по 8 лет колонии за сбыт наркотиков

Виктор Сергеев
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Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининградской области вступил в силу приговор в отношении двух мужчин, которые сбывали наркотики через закладки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Злоумышленники покупали наркотики, фасовали их и сбывали через тайники. Деньги поступали им на биткоин-кошелек.

При задержании у них было изъято более одного килограмма наркотического средства альфа-пирролидиновалерофенон, что является особо крупным размером.

Гурьевский районный суд приговорил их к 8 годам лишения свободы каждого.