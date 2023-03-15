В Калининграде вводят одностороннее движение за мотелем «Балтика»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 28 марта и до конца года вводится одностороннее движение на участке дороги «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное» - от пос. Поддубное, через пос. Заозерье в сторону Калининграда. Об этом сообщает региональное министерство развития инфраструктуры. Это связано с началом капитального ремонта этой дороги.

На время капремонта изменяется маршрут движения автобуса №112 «Калининград – п.Добрино». Из Добрино в Калининград автобус идет по привычному маршруту.

Добраться из Калининграда до поселков Заозерье и Поддубное, которые находятся в зоне капремонта дороги, придется в объезд и с пересадкой.

Автобус №112 пойдет в объезд - через поселки Родники, Каштановка, Низовье, Кошевое, Апрелевка, Подгорное и далее в Добрино.

Пассажиры, которым надо в Поддубное и Заозерьё в районе поворота на Ореховку будут пересаживаться на другие автобусы. Расписание автобусов будет составлено так, чтобы избежать ожидания, и пассажиры могли сразу пересесть в другой автобус, пообещали в министерстве, добавив, что стоимость проезда останется без изменений.