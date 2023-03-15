В 2022 году в Калининградской области обнаружили 50 фальшивых банкнот Банка России

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области в 2022 году было выявлено 50 поддельных банкнот Банка России. Об этом сообщает региональное управление Центробанка.

Больше всего было обнаружено поддельных 5-тысячных купюр - 39 штук. В 2021 году их было выявлено 56 штук.

На втором месте оказались банкноты номиналом 1000 рублей – из обращения выведено 10 подделок, что на 40 процентов меньше чем в 2021 году. Кроме того, в регионе обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 2000 рублей.

Помимо поддельных российских банкнот в регионе в 2022 году выявлено 15 поддельных банкнот иностранных государств. В основном это поддельные доллары США: десять стодолларовых и две пятидесятидолларовые банкноты. Кроме того, обнаружены одна подделка номиналом 20 евро и две подделки по 50 евро.