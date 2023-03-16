На улице А. Невского в Калининграде сбили пешехода на «зебре»

Вечером в среду, 15 марта, на улице А. Невского Калининграда сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на пересечении с улицей Достоевского. По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

«Удар не сильный, но без сознания, пульс слабый, дыхание прерывистое. До прибытия спасателей дотянула, там как повезет», - написала очевидец.

На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.