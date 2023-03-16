В Калининграде уничтожат 2 тонны турецких томатов

В Калининградской области выявлены томаты, зараженные южноамериканской томатной молью и вирусом коричневой морщинистости томатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Две партии свежих овощей весом 35 тонн прибыли из Турции. При проведении фитосанитарного контроля в партиях томатов был обнаружен карантинный вредитель овощных культур

По выбору собственника томаты, зараженные южноамериканской томатной молью (2,8 тонны) направлены на обеззараживание, томаты, зараженные вирусом коричневой морщинистости плодов (2,4 тонны) направлены на уничтожение.

По данным Россельхознадзора, вирус коричневой морщинистости плодов томата является опасным патогеном овощных культур закрытого грунта – томата и перца.. Вирус может легко передаваться через зараженные инструменты, руки, одежду, почву и непосредственно от растения к растению.