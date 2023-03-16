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НовостиЗвезды16 марта 2023 9:52

В Зеленоградске откроется музей восковых фигур с «Брэдом Питтом» и «Дмитрием Нагиевым»

Заведение должно заработать к летнему сезону
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Борис КУДРЯВОВ

К началу туристического сезона-2023 в Зеленоградске откроет свои двери музей восковых фигур. Об это в интервью «Балтик Плюс» рассказал заместитель главы округа Павел Боровиков.

Музей появится в районе Западного пляжа. Среди экспонатов будут фигуры звезд кино и музыки Брэда Питта, Анджелины Джоли, Дмитрия Нагиева, Виктора Цоя, а также персонажи мультфильмов - Симпсоны, Миньоны и другие.

По словам чиновника, в Зеленоградске также готовится к открытию частный планетарий, но других подробностей Павел Боровиков не сообщил.