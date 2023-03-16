Три пляжа Зеленоградска могут получить «Синий флаг»

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Власти Зеленоградска готовятся сертифицировать по стандартам «Синего флага» три пляжа. Об этом в интервью «Балтик Плюс» рассказал заместитель главы округа Павел Боровиков.

- Все пляжи уже давно готовятся в соответствии с ГОСТом. Сейчас мы просто фиксируем это на бумаге, - уточнил чиновник. - У нас заключен договор с российской экспертной организацией. Они приедут к сезону и сертифицируют. Планируем к 1 июня гордо поставить «Синий флаг», который будет говорить о качестве пляжа.

Боровиков также сообщил, что протяженность пляжей в Зеленоградске в этом году увеличится еще на 500 метров.

Уточним, что «Синий флаг» - это исключительно российский стандарт. Международным является «Голубой флаг», которому в нашей области соответствуют два пляжа в Янтарном.