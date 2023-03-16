Калининградка вышла в финал всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Завершился второй тур конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России». Участникам необходимо было пройти испытание «Педагогическое мероприятие», продемонстрировав лучшие практики дошкольного образования. По итогам отбора определились 5 финалистов, набравших наибольшее количество баллов. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, в пятерку лауреатов вошла Юлия Игоревна Конобеева, воспитатель детского садика № 55.

В финальном туре претенденты на победу проведут мастер-классы (педагогические лаборатории/педагогические мастерские) для педагогов, а также примут участие в телевизионном ток-шоу.