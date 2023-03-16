В Калининграде поймали с поличным вора, забравшегося ночью в продуктовый магазин

Ночному налету подвергся продуктовый магазин на улице Ремонтной. В полицию обратился предприниматель, который заметил, что в торговой точке горит свет и повреждена дверь.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские услышали в магазине шорох, доносящийся из кладовки. Там и обнаружили 20-летнего калининградца. Во время обыска у него нашли 48 пачек сигарет, 22 зажигалки, продукты и некоторое количество украденных денег.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных деяний.