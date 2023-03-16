В Черняховске начали ремонтировать здание театра постройки XIX века

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В Черняховске приступили к ремонту здания театра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Сергей Булычев.

«Начали ремонт внутренних помещений и инженерных систем. Еще модернизируем и переоборудуем технологическую систему сцены и зрительного зала», - написал он.

Здание театра является историческим – его построили как Общественный дом в 1888 году и впоследствии неоднократно перестраивали. С 23 ноября 1945 года в здании располагался гарнизонный Дом офицеров, в котором выступали Любовь Орлова, Игорь Ильинский, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Клавдия Шульженко и многие другие известные артисты. С 2013 года здесь располагается Городской театр.

Как уже рассказывала «Комсомолка», в прошлом году реставраторы из Санкт-Петербурга обнаружили в здании театра фрагменты настенной росписи, автором которой является известный восточнопрусский художник, профессор живописи Академии художеств Кёнигсберга Эдуард Бишоф. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.