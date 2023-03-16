С бывших чиновниц правительства Калининградской области взыскали обратно сумму взятки

В коррупционном скандале, который тянется с 2019 года, поставлена точка. Суд взыскал с бывшей начальницы отдела лицензирования министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Татьяны Хованской и ее заместителя Ирины Тороп 135 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обе чиновницы были осуждены в прошлом году за взятки, которые они получали в 2019-м. Всего через посредников предприимчивым работницам министерства передали 135 тысяч рублей за выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя. За это Хованскую приговорили к 5 годам лишения свободы, Тороп – к 4 годам и 4 месяцам.

Прокурор Калининградской области обратился в суд с иском о взыскании с осужденных незаконного вознаграждения, и теперь и эти требования удовлетворены. Незаконно полученные чиновницами 135 тысяч рублей взысканы в доход государства.