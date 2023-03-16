В Кафедральном соборе на острове Канта появился автоматический гардероб

. Фото: Александр Подгорчук

Спустя два месяца после начала реконструкции в Кафедральном соборе на острове Канта открывается обновленное фойе.

Как сообщает пресс-служба собора, на месте деревянных перегородок появилось стекло в темной огранке металла, в левой части - дополнительное выставочное пространство. Отдельной фишкой стал автоматический гардероб.

Кроме того, по периметру гардеробной и выставочной частей появились непроницаемые шторы, которые визуально разделяют зал и холл на время концерта. В остальное время вид на концертный зал открыт.