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НовостиОбщество16 марта 2023 15:58

В Кафедральном соборе на острове Канта появился автоматический гардероб

Он стал частью обновленного фойе
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Спустя два месяца после начала реконструкции в Кафедральном соборе на острове Канта открывается обновленное фойе.

Как сообщает пресс-служба собора, на месте деревянных перегородок появилось стекло в темной огранке металла, в левой части - дополнительное выставочное пространство. Отдельной фишкой стал автоматический гардероб.

Кроме того, по периметру гардеробной и выставочной частей появились непроницаемые шторы, которые визуально разделяют зал и холл на время концерта. В остальное время вид на концертный зал открыт.