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НовостиОбщество16 марта 2023 16:06

Жители Калининградской области стали получать фейковые звонки с требованием явиться в военкомат

Региональные власти призывают не поддаваться обману
Николай Литвинов

В Калининградской области стали фиксироваться фейковые звонки в мессенджере Viber с требованием явиться в военкомат

- Эти звонки носят ложный характер, - заявил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков. - Просьба жителям региона не реагировать на подобного рода звонки и не поддаваться панике. Органы власти не используют для связи с гражданами мессенджеры и звонят только с официальных региональных номеров телефона. Призываем граждан всегда верифицировать информацию на официальных сайтах органов власти региона.

Напомним, накануне в соцсетях стал распространяться фейковый приказ комиссара Калининградской области об отмене брони на время частичной мобилизации. Власти существование такого документа также опровергли.