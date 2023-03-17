Полицейские не дали калининградцу прыгнуть с эстакадного моста

Экипаж патрульно-постовой службы ОМВД России по Московскому району Калининграда в составе сержанта полиции Антона Гонина и старшего лейтенанта полиции Евгения Жигалова получил сообщение о том, что какой-то молодой человек, по-видимому, готовится прыгнуть со Второго эстакадного моста. Спустя три минуты правоохранители уже были на месте происшествия.

- Парень, одетый в футболку, уже перелезал через перила, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Сержант Гонин, быстро оценив обстановку, успел подбежать к юноше, схватил его за руку и затащил обратно на тротуар.

Неудавшимся самоубийцей оказался 23-летний горожанин. Полицейские дали ему теплую куртку и побеседовали, затем передав врачам прибывшей бригады скорой медицинской помощи.