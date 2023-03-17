Под Калининградом прошли учения зенитчиков

Пушки ЗРПК «Панцирь» за минуту могут выпустить 5 тысяч снарядов. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В Калининградской области прошли учения расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» (около 200 военнослужащих и до 20 единиц техники) соединения ПВО Балтфлота.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, отрабатывались задачи прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации, действующей во всем диапазоне высот и скоростей. В роли потенциального противника выступали свыше 10 боевых машин морской авиации флота: бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ и Су-30СМ2, а также вертолеты Ми-8. Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и при входе в зону поражения условно уничтожены. В ходе отражения удара произведено более 20 имитационных пусков ракет.

Также в рамках учения радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнили нормативы по развертыванию РЛС и отработали задачи по обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений.