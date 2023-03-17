Губернатор Калининградской области дал пояснения по газификации частных домов

Калининградский губернатор на своей странице в мессенджере «Телеграм» разъяснил, кто и как может получить субсидию на газификацию частного дома.

Таким правом обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, а в случае их смерти – члены их семьи; один из родителей в многодетной семье; семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (рассчитывается за 3 месяца перед обращением).

Субсидируются все мероприятия по технологическому присоединению, которые указаны в договоре с газораспределительной организацией. Размер субсидии - до 100 тысяч рублей, средства перечисляются организации, с которой заключен договор. Если сумма по договору превышает размер субсидии, можно оплатить разницу самостоятельно, а потом обратиться за компенсацией. Но общая сумма субсидии и компенсации не может превышать 113 400 рублей.

Догазификации подлежит недвижимость, принадлежащая человеку на праве собственности. Заявление и необходимые документы нужно подавать в Центр социальной поддержки населения по месту жительства.