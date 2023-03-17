Калининградцев ждут самые теплые выходные с начала весны

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики прогнозируют в Калининграде пасмурные и при этом теплые выходные. Такую погоду нам обеспечит обширный антициклон.

По данным Гидрометцентра России, в субботу, 18 марта, воздух прогреется до +10 градусов днем и +3...+5 ночью. Будет пасмурно и без осадков. Атмосферное давление придет в норму, скорость ветра вырастет – в порывах до 13-14 метров в секунду.

В воскресенье температура еще прибавит – термометры покажут +12 градусов. Ветер стихнет, дождя вновь не ожидается.

Выходные станут самые теплыми с начала весны.