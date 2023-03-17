В Калининграде болтуну дали 1 год и 6 месяцев условно

Калининградский областной суд приговорил технического директора одной из строительных организаций региона к лишению свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком 1 год.

Как установили сотрудники регионального УФСБ России, указанный гражданин разгласил секретные сведения в отношении одного из объектов правоохранительного ведомства. От более сурового приговора осужденного спасло то, что при этом тяжких последствий не было допущено.

- В условиях недружественного внешнеполитического курса стран Запада защита государственной тайны с учетом эксклавного расположения Калининградской области приобретает особое значение, - прокомментировали в УФСБ. - В целях недопущения нанесения ущерба безопасности Российской Федерации сотрудниками органов безопасности на постоянной основе осуществляется федеральный государственный контроль предприятий и организаций, осуществляющих работы, связанные со сведениями, составляющими государственную тайну.

За прошлый год 11 руководителям различного уровня были вынесены официальные предостережения о недопущении действий, создающих условия для разглашения государственной тайны. Ответственность за совершение данного преступления предусмотрена статьей 283 УК России, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.