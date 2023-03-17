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НовостиОбщество17 марта 2023 12:07

В центре Калининграда отключат сразу четыре светофора

Будут проводиться технические работы
Николай Литвинов

В ближайшие дни в центре Калининграда отключат сразу несколько светофоров. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на «Россети», первое отключение состоится в субботу, 18 марта. Светофор на пересечении проспекта Мира и улицы Комсомольской не будет работать с 13.30 до 18.00.

В понедельник, 20 марта, с 8.30 до 13.00 отключат светофоры на пересечениях улицы Театральной с улицей Ген. Галицкого и Ленинским проспектом. В этот же день с 8.30 до 18.00 не будут работать светофоры на перекрестке улиц Озерова и Мусоргского и на пересечении улиц Фрунзе и Грига.

Водителей призывают быть внимательными!