В Калининграде началось строительство улицы Лучинского

. Фото: мэрия Калининграда

Новую улицу строят в Ленинградском районе нашего города. Ориентир - Нахимовское училище. Первый этап улицы Лучинского появится между улицами Артиллерийской и Мариенко. Второй этап выведет транспортные потоки на Закатную с выходом на Невского и Арсенальную

Как сообщает пресс-служба мэрии, на Лучинского появится новая двухполосная дорога (ширина проезжей части 7 метров), тротуары (ширина 2,25 м) и велодорожка (ширина 2,5 м).

Из 647 метров первого этапа дорожное корыто готово уже почти на его четверти, уложены геотекстиль и песок. Рабочие готовы приступить к переустройству энергосетей. Сдача объекта намечена на август 2023 года. Также появятся освещение, камеры «Безопасного города» и зеленые насаждения.

Стоимость контракта - 84 млн рублей. Объект на 99% финансируется из областного бюджета.