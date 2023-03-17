В Калининградской области увеличилось число детей, которые заболели коклюшем. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- С начала года зарегистрировано уже 9 случаев заболевания коклюшем. Это больше, чем за весь минувший год (8 случаев). Заболевшие - дети в возрасте от 0 до 14 лет, среди них 4 непривитых, 5 — привиты более 10 лет назад, - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, коклюш считается инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Bordetella pertussis.

Характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей. Источник инфекции - человек, больной или носитель. Передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к инфекции высокая.

Группу особого риска составляют новорожденные.

Единственная мера активной профилактики - вакцинация. Прививки проводятся с трехмесячного возраста трехкратным введением препарата с интервалом 1,5 месяца. В 18 месяцев делается однократная ревакцинация. Дети, не прошедшие вакцинацию, согласно статистике болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума.