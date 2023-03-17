На Куршской косе заметили первого аиста

Аист в лучах робкого весеннего солнца. Фото: Мария ЕРОХИНА

Первого аиста, вернувшегося в Калининградскую область после зимы, заметили, как и положено, орнитологи. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фрингилла» (биологическая станция «Рыбачий» ЗИН РАН и полевой стационар «Фрингилла»).

- Вслед за снегопадами в Калининградскую область пришло тепло. Пару дней назад на старый дуб, растущий возле станции (орнитологическая станция. – Ред.), прилетел аист, - сообщают специалисты.

Ранее в национальном парке поделились наблюдениями за птицами.

- Массово летят птицы первой волны: гуси, утки, грачи. Поет овсянка… Первый скворец осторожно пробует голос, как бы стесняясь за свой поздний прилет, - рассказали в нацпарке.