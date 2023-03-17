С 20 марта в скверах Калининграда начнут травить крыс и клещей

С понедельника, 20 марта, в Калининграде начнется акарицидная обработка (от клещей) и дератизация (борьба с крысами). Работы выполнит нанятый мэрией подрядчик.

- Чуть позже к этой же работе приступит МБУ «Чистота», оно отвечает за газоны вдоль дорог и междворовые территории, - сообщает администрация города в соцсетях. - У Дирекции ландшафтных парков и у образовательных учреждений Калининграда свои договоры с дезинфекторами - парки, школы и сады тоже обязательно всегда обрабатывают.

Пока в списке более 50 городских территорий. Обработка займет ровно две недели.

- В микрорайонах с плотной застройкой и высоким трафиком работы проводятся ночью, - уточнили в мэрии. - Инсектициды и родентициды могут быть только сертифицированные, разрешенные к использованию в городских условиях.