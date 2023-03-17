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НовостиОбщество17 марта 2023 16:50

Мэрия Калининграда утвердила новый список разрешенных мест для купания

Водоемы остались те же, что и раньше
Николай Литвинов

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала постановление, которым определяется перечень мест для купания в этом году. Сюрпризов в списке нет – там только хорошо знакомые калининградцам водоемы:

Голубые озера,

озеро Пелавское,

озеро Карповское,

озеро Шенфлиз,

карьер возле СНТ «Мечта» в Прибрежном.

Этим же постановлением власти вводят запрет на использование гидроциклов на Преголе в черте города и маломерных моторных судов на Голубых озерах, озерах Пелавском, Шенфлиз, Карповском и Лесном и Мельничном пруду.