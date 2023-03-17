Умер создатель калининградской компании «КД авиа» Сергей Грищенко

Сергей Грищенко. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший председатель совета директоров «КД авиа» Сергей Грищенко скончался на 61-м году жизни. Известно, что последние годы бизнесмен жил в своем доме на Куршской косе.

В 2000-х Сергей Грищенко стал известен благодаря проекту создания в Калининграде авиационного хаба. В 2007 году «КД авиа» взяла в лизинг «Боинги 737-300», на которых осуществлялись полеты по 28 направлениям, включая европейские столицы Лондон, Париж, Рим и Берлин. Перевозчик не смог пережить кризис 2008-2009 годов и в 2010-м был признан банкротом.

Сергей Грищенко родился в 1962 году в Москве. Окончил Военно-космическую академию имени Можайского и Академию госслужбы при Президенте РФ. Работал на проектах запуска космических аппаратов «Союз», «Прогресс», «МИР» и других. С начала 1990-х годов занимался девелопментом.