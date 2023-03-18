«Буря» на Балтике: новейший МРК отстрелялся по морской цели

Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Буря», который вскоре войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота, в рамках государственных испытаний провел стрельбы по морской цели.

МРК является вторым кораблем проекта 22800 «Каракурт», которые кроме крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» и автоматической артиллерийской пушки АК-176МА оснащены новым зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Из него и стреляли по малому корабельному щиту, имитирующему противника. Цель была успешно поражена несколькими ракетами.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии также проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.