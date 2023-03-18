Под Калининградом продолжается строительство «солнечного» завода

На строящемся в индустриальном парке «Черняховск» заводе по производству оборудования для солнечной энергетики «ЭНКОР» приступили к монтажу основного технологического оборудования – ростовых установок. Они предназначены для выращивания слитков монокристаллического кремния, которые затем режутся на пластины, служащие основой для изготовления солнечных ячеек.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, уже проведена крупноузловая сборка 20 установок, а всего на производстве их будет смонтировано 100. Завершить монтаж планируют до конца апреля. В производственных корпусах продолжаются отделочные работы, прокладываются внутренние и внешние инженерные сети и коммуникации, ИТ-инфраструктура, благоустраивается территория. Суммарные инвестиции в создание нового производства превышают 25 миллиардов рублей.

На предприятии предполагается создание более 700 рабочих мест. После выхода на проектную мощность оно станет крупнейшим среди себе подобных в Европе.