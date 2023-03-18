Калининградец помог задержать напавшего на алкомаркет преступника

Неравную, но упорную схватку в магазине запечатлела видеокамера наблюдения. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Мартовским вечером в магазин спиртных напитков на улице Александра Невского в Калининграде вошел посетитель и потребовал открыть ему кредит. А когда получил отказ, выхватил из-под курки загодя припасенную палку и набросился на продавщицу.

Стоит отметить отчаянную храбрость и боевые навыки девушки, которая, получив не менее 20 ударов по голове и рукам, все же оказала налетчику активное сопротивление с использованием приемов то ли карате, то ли тхеквондо, то ли еще какого-то из восточных единоборств. Нападавший ретировался, но успел сграбастать с прилавка кассовый аппарат, в котором, как позже выяснилось, находилось около 10 тысяч рублей наличными.

Продавец и тут не растерялась, устремившись в погоню и громко призывая на помощь. Ее крики услышал случайный прохожий, который также оказался не робкого десятка. Нагнав преступника, он скрутил его и пережал прибывшему на место происшествия экипажу патрульно-постовой службы полиции.

- Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. – В отношении него возбуждено очередное уголовное дело – на этот раз по статье УК РФ «Разбой».