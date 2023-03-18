Калининградский уголовник нанялся курьером к телефонным мошенникам

В руках полиции оказался очередной курьер телефонных мошенников.

На подхвате у преступников за долю малую решил выступить 38-летний житель Калининграда. Горожанин оказался старым знакомым правоохранителей: до этого множество раз попадался на кражах, хранении наркотиков, отметился в разбое. А теперь вот примерил на себя роль «шестерки», за неделю получив более 1,5 миллиона рублей у обманутых пенсионерок, которые были уверены, что передают деньги на помощь своим родным и знакомым. Полученные средства, следуя инструкции, уголовник переводил на указанные ему банковские счета, с каждой такой операции оставляя себе определенный процент.

- Подозреваемый рассказал, что подработку он нашел через социальные сети, - сообщили подробности в пресс-службе областного УМВД России. – При задержании у него были изъяты мобильный телефон и банковская карта. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество».