На пожаре в Калининграде погиб человек

Очаг возгорания находился на третьем этаже. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Сегодня, 18 марта, в половине восьмого часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном трехэтажном жилом доме по улице Артиллерийской в Калининграде. Сообщается, что в результате ЧП погиб человек.

- По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району организована доследственная проверка, - подтвердили в Следственном управлении СКР по региону. – Согласно предварительным данным, погибший - 61-летний мужчина, проживавший в мансардном помещении, где и начался пожар. В настоящее время на улице Артиллерийской находится следственная группа. После ликвидации силами МЧС возгорания, будет произведен осмотр места происшествия.